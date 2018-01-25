Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс закрыт для грузовиков
25 января 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - 25 января, по положению на 10:00, автодороги на территории Армении в основном проходимы, на дорогах местами образовался гололед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Труднопроходимы перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар, местами образовался гололед. На автодороге Гетап-Мартуни наблюдается метель.
На 30-м км автодороги Гетап-Мартуни из-за гололеда застрял грузовик, дорога открыта для движения односторонне.
В городах Берд, Ноемберян, Дилижан Тавушской области идет снег.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта только для грузовых автомобилей.
Согласно данным центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, 25 января, по положению на 09:00, с российской стороны на границе наблюдается скопление 83 грузовых автомобилей.
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