Карапетян встретился в Давосе с премьером Иракского Курдистана
25 января 2018 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян в рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического форума провел встречу с премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления и развития двусторонних экономических связей. Барзани подчеркнул намерение углубить отношения с Арменией и стимулировать торгово-экономические связи.
Карапетян в свою очередь отметил важность укрепления двусторонних связей, подчеркнув готовность правительства Армении осуществить практические шаги для развития взаимовыгодного сотрудничества.
Премьеры обсудили возможности взаимодействия в сферах туризма, энергетики, торговли. Они также рассмотрели возможность открытия прямого рейса Ереван-Эрбиль.
Ранее Карен Карапетян на полях Давосского экономического форума провел встречу с вице-премьером Сингапура, министром экономики и социальной политики Тарманом Шанмугаратнамом.Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах виноделия, органического земледелия, образования и ИТ.
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