Карапетян встретился в Давосе с премьером Иракского Курдистана

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Карен Карапетян в рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического форума провел встречу с премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления и развития двусторонних экономических связей. Барзани подчеркнул намерение углубить отношения с Арменией и стимулировать торгово-экономические связи.

Карапетян в свою очередь отметил важность укрепления двусторонних связей, подчеркнув готовность правительства Армении осуществить практические шаги для развития взаимовыгодного сотрудничества.

Премьеры обсудили возможности взаимодействия в сферах туризма, энергетики, торговли. Они также рассмотрели возможность открытия прямого рейса Ереван-Эрбиль.

Ранее Карен Карапетян на полях Давосского экономического форума провел встречу с вице-премьером Сингапура, министром экономики и социальной политики Тарманом Шанмугаратнамом.Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сферах виноделия, органического земледелия, образования и ИТ.