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Ливан намерен тесно сотрудничать с РА и армянским бизнесом

Ливан намерен тесно сотрудничать с РА и армянским бизнесом
25 января 2018 - 11:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Ливанская сторона намерена тесно сотрудничать с Арменией и армянским бизнесом и готова предпринять конкретные шаги в этом направлении. Об этом заявил премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с армянским коллегой Кареном Карапетяном в рамках продолжающегося в Давосе Всемирного экономического форума.

Карапетян отметил, что Армения и Ливан традиционно имели крепкие и дружественные отношения, и правительство Армении заинтересовано в их дальнейшем углублении и расширении. Премьер-министры также отметили важность роли армянской общины Ливана в контексте сотрудничества и прочных связей между двумя странами.

Карапетян представил коллеге тенденции экономического развития Армении и инициированные реформы, отметив, что в прошлом году были зарегистрированы довольно хорошие показатели и правительство настроено решительно в вопросе продолжения реформ.

Коснувшись перспектив сотрудничества, премьер-министр РА сообщил, что Армения, будучи членом ЕАЭС, имея торговый режим GSP+ и Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским Союзом, имея очень хорошие отношения с Ираном, может быть интересной для ливанских бизнесменов и инвесторов.

Харири пригласил Карапетяна посетить Ливан, и приглашение принято премьер-министром Армении.

Ранее премьер-министр Армении Карен Карапетян в рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического форума провел встречу с премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления и развития двусторонних экономических связей. Барзани подчеркнул намерение углубить отношения с Арменией и стимулировать торгово-экономические связи.

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