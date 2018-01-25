Ливан намерен тесно сотрудничать с РА и армянским бизнесом

PanARMENIAN.Net - Ливанская сторона намерена тесно сотрудничать с Арменией и армянским бизнесом и готова предпринять конкретные шаги в этом направлении. Об этом заявил премьер-министр Ливана Саад Харири во время встречи с армянским коллегой Кареном Карапетяном в рамках продолжающегося в Давосе Всемирного экономического форума.

Карапетян отметил, что Армения и Ливан традиционно имели крепкие и дружественные отношения, и правительство Армении заинтересовано в их дальнейшем углублении и расширении. Премьер-министры также отметили важность роли армянской общины Ливана в контексте сотрудничества и прочных связей между двумя странами.

Карапетян представил коллеге тенденции экономического развития Армении и инициированные реформы, отметив, что в прошлом году были зарегистрированы довольно хорошие показатели и правительство настроено решительно в вопросе продолжения реформ.

Коснувшись перспектив сотрудничества, премьер-министр РА сообщил, что Армения, будучи членом ЕАЭС, имея торговый режим GSP+ и Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским Союзом, имея очень хорошие отношения с Ираном, может быть интересной для ливанских бизнесменов и инвесторов.

Харири пригласил Карапетяна посетить Ливан, и приглашение принято премьер-министром Армении.

Ранее премьер-министр Армении Карен Карапетян в рамках проходящего в Давосе Всемирного экономического форума провел встречу с премьер-министром Иракского Курдистана Нечирваном Барзани.В ходе встречи обсуждались вопросы укрепления и развития двусторонних экономических связей. Барзани подчеркнул намерение углубить отношения с Арменией и стимулировать торгово-экономические связи.