Глава МИД НКР и Каспршик обсудили ситуацию на линии соприкосновения ВС Карабаха и Азербайджана

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян 24 января принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ посла Анджея Каспршика.

Как сообщает пресс-служба МИД НКР, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана.

Глава МИД Арцаха отметил, что относительное спокойствие на границе носит скорее ситуативный характер, о чем свидетельствует тот факт, что уже с первых дней января имели место нарушения азербайджанской стороной режима прекращения огня. В этом контексте Маилян положительно оценил достижение принципиального согласия в Кракове по расширению офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, выразив надежду, что реализация договоренностей повысит мониторинговые возможности офиса, так как без внедрения механизмов расследования инцидентов и предотвращения их повторения, ситуация может измениться в любой момент.

Стороны также затронули ряд вопросов, касающихся деятельности офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Ночью 25 января, около 02:00 (по местному времени), ВС Азербайджана на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск предприняли попытку диверсионного проникновения.Попытка проникновения азербайджанской диверсионно-разведывательной группы своевременно была пресечена передовыми подразделениями Армии обороны НКР на оборонительном участке одной из боевых позиций, дислоцированных в юго-восточном направлении (Куропаткино) линии соприкосновения.