Мхитарян: Будет интересно играть вместе с Озилом

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» сказал, что ему будет интересно сыграть с немецким хавбеком лондонского клуба Месутом Озилом.

«Будет интересно играть вместе с Озилом. Все знают, что он является фантастическим футболистом, «королем» голевых передач». С нетерпением жду этого момента»,- сказал 29-летний армянин, сообщает пресс-служба «Арсенала».

«Мне импонируют его футбольный интеллект, то как он понимает и читает игру, придает ей темп, а также принимает решение в завершении атак»,- добавил Мхитарян.

Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес.Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более£200.000 в неделю.