Хозяйка кошки Grumpy Cat отсудила более $700.000 за нарушение авторских прав
25 января 2018 - 11:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Кошка Тардар Соус, прославившаяся в сети под кличкой Grumpy Cat («Сердитая кошка») принесла своей хозяйке еще 710.000 долларов. Хозяйка Табата Бандесен выиграла суд у американского производителя напитков Grenade, нарушившего авторские права.
Ставшая мемом кошка превратилась в лицо кофе Grumppuccino, однако компания использовала ее образ и на других продуктах. Представители компании Grumpy Cat Limited заявили в суде, что производитель напитков также выпускал футболки с изображением животного и еще один обжаренный кофе, пишет TJ.
Юристы Grenade утверждали, что Бандесен и ее кошка также нарушили условия договора: не поучаствовали в тематическом фильме и не упоминали бренд в соцсетях. Несмотря на это, суд встал на сторону Grumpy Cat Limited, понесшей ущерб из-за нарушения авторских прав и товарных знаков.
«Это важно, когда вы владеете чем-то вроде мема в интернете. Это первый подобный вердикт. У мемов тоже есть права», — заявила Бандесен после победы. Сама «сердитая кошка» лишь ненадолго присутствовала на заседании.
Grumpy Cat стала популярной в 2012 году из-за своего необычно сердитого выражения лица. После того, как фотографии животного разошлись по Reddit и Facebook, ее хозяйка заключила контракты с Friskies и с продюсерской компанией, снявшей про кошку рождественский фильм, и в общей сложности заработала почти 100 миллионов долларов.
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