3 иностранные компании закрывают офисы в Баку

PanARMENIAN.Net - 24 января о закрытии представительств и филиалов в Азербайджане объявили три иностранные компании.

Из числа закрывшихся филиал германской компании GE Grid GmbH (ранее Alstom Grid GmbH) действовал в Баку с 2011 года. А филиал компании MRC Transmark B.V. (Нидерланды) был открыт в ноябре 2015 года.

Турецкая компания Bayholding İnvestment Limited могла бы отметить в мае 2018 года 20-летие деятельности в Азербайджане, пишет Contact.az.

Это компания построила в Баку, рядом с Аллеей Шехидов, четыре высотных здания.

О причинах сворачивания деятельности в Азербайджане эти компании не сообщают.

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