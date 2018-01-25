3 иностранные компании закрывают офисы в Баку
25 января 2018 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - 24 января о закрытии представительств и филиалов в Азербайджане объявили три иностранные компании.
Из числа закрывшихся филиал германской компании GE Grid GmbH (ранее Alstom Grid GmbH) действовал в Баку с 2011 года. А филиал компании MRC Transmark B.V. (Нидерланды) был открыт в ноябре 2015 года.
Турецкая компания Bayholding İnvestment Limited могла бы отметить в мае 2018 года 20-летие деятельности в Азербайджане, пишет Contact.az.
Это компания построила в Баку, рядом с Аллеей Шехидов, четыре высотных здания.
О причинах сворачивания деятельности в Азербайджане эти компании не сообщают.
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