«Блестящее дополнение» и «победитель матча»: Эксперты о переходе Мхитаряна в «Арсенал»
25 января 2018 - 17:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Ряд футбольных экспертов оценил переход полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», прокомментировав шансы армянина на успех в лондонско клубе.
Глава футбольного раздела в Manchester Evening News Элис МакКиган считает, что Мхитарян никогда по настоящему не был игроком Жозе Моуринью в «Манчестер Юнайтед». По ее словам, армянский игрок - интроверт, а Моуринью - тренер, который предпочитает экстравертов.
«Индивидуальность Мхитаряна была спорным вопросом до тех пор, пока (Поль) Погба получил травму, после этого стало очевидным, насколько он зависит от Погба»,- отметил она.
Экс-форвард «Арсенала» Иан Райт, в свою очередь, поддержал новичка «Арсенала», отметив, что считает его топ-игроком.
«Мхитарян - это топ-игрок. Я не думаю, что мы видели его лучшую игру в «Манчестер Юнайтед», и я верю, что «Арсенал» приобрел хорошего игрока . Он все еще пытается найти себя в АПЛ»,- сказал Райт Sky Sports.
«В «Арсенале» более дружелюбная среда с точки зрения тренера, потому что у Моуринью бывали проблемы с игроками… Надеюсь, Генрих сможет расцвести в новых условиях. Я видел достаточно, чтобы сказать, что у него, определенно, высокий уровень мастерства», - отметил Райт.
Капитан «Арсенала» Пер Мертезакер отметил положительное влияние на команду Генриха Мхитаряна, назвав его «блестящим дополнением» к команде.
«Я просто хочу отметить, что он станет блестящим дополнением к нашей команде. У него есть все необходимые качества, чтобы быть успешными здесь. В своей первой тренировке он уже проявил большую готовность работать в команде»,- сказал Мертезакер, пишет Metro.
Спортивный корреспондент AFP Том Уильямс также поделился размышлениями о Мхитаряне, отметив, что экстраординарный сезон 2015/16 (когда Мхитарян забил 23 гола и сделал 25 голевых передач во всех играх) является свидетельством того, что армянский игрок - «победитель матчей».
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Manchester Evening News, Henrikh Mkhitaryan was never really a Jose Mourinho player at Manchester United
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