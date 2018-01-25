Азербайджанский футболист: Если проиграем Армении, лучше не возвращаться на родину
25 января 2018 - 14:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Капитан азербайджанского футбольного клуба «Габала» Джавид Гусейнов заявил, что, если в финале Лиги наций УЕФА ему придется играть с Арменией, и азербайджанская команда проиграет, то лучше ей не возвращаться на родину.
«Пока рано об этом говорить, но если эта встреча (с Арменией) случится, то это будет матчем жизни. У меня уже был такой матч с юношеской сборной. Всегда думали о том, что если им проиграем, то лучше уже не возвращаться на родину. Так будет и на этот раз, если подобная встреча состоится»,- сказал Гусейнов, пишет Azerisport.com.
Ранее стало известно, что Гибралтар, Лихтенштейн, Армения и Македония попали в 4-ю группу лиги D по итогам жеребьевки группового этапа Лиги наций УЕФА. Соперниками Армении за выход на Евро в рамках лиги D, помимо указанных команд по группе, являются Грузия, Латвия, Казахстан, Андорра (группа 1), Белоруссия, Люксембург, Молдова, Сан Марино (группа 2), Азербайджан, Фарерские острова, Мальта, Косово (группа 3).
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