Армянский бренд впервые примет участие в Неделе моды в Нью-Йорке
25 января 2018 - 14:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский бренд Shabeeg примет участие в Неделе моды в Нью-Йорке - одной из четырех главных недель моды в мире, известной также как 7th on the Sixth. Об этом PanARMENIAN.Net рассказала основатель бренда Мери Сукиасян.
Неделя моды в Нью-Йорке проводится дважды в год: в феврале демонстрируются коллекции сезона осень-зима, а в сентябре - весенне-летние тренды.
По словам Мери, 7-10 февраля армянский бренд будет представлен в шоу-руме в числе коллекций разных малоизвестных и новых дизайнеров со всего мира: «Планируем пригласить армян Нью-Йорка, познакомить их с Shabeeg. А 10 февраля состоится показ для представителей модной индустрии».
Основательница бренда рассказала, что новая коллекция будет выделяться элементами и принтами армянского национального костюма (тараз), однако будет более модернизированной и в стиле уличной моды.
Shabeeg станет единственным армянским брендом, который примет участие в этой Неделе моды в Нью-Йорке.
По словам Мери, приглашение от организаторов мероприятия она получила неожиданно, по электронной почте: «Сказали, что увидели нас на видео с показа Oriflame Fashion Weekend в Ереване».
Армянский молодой брендShabeeg известен дизайном футболок с изображениями представителей армянских королевских династий.
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