Армянский бренд впервые примет участие в Неделе моды в Нью-Йорке

PanARMENIAN.Net - Армянский бренд Shabeeg примет участие в Неделе моды в Нью-Йорке - одной из четырех главных недель моды в мире, известной также как 7th on the Sixth. Об этом PanARMENIAN.Net рассказала основатель бренда Мери Сукиасян.

Неделя моды в Нью-Йорке проводится дважды в год: в феврале демонстрируются коллекции сезона осень-зима, а в сентябре - весенне-летние тренды.

По словам Мери, 7-10 февраля армянский бренд будет представлен в шоу-руме в числе коллекций разных малоизвестных и новых дизайнеров со всего мира: «Планируем пригласить армян Нью-Йорка, познакомить их с Shabeeg. А 10 февраля состоится показ для представителей модной индустрии».

Основательница бренда рассказала, что новая коллекция будет выделяться элементами и принтами армянского национального костюма (тараз), однако будет более модернизированной и в стиле уличной моды.

Shabeeg станет единственным армянским брендом, который примет участие в этой Неделе моды в Нью-Йорке.

По словам Мери, приглашение от организаторов мероприятия она получила неожиданно, по электронной почте: «Сказали, что увидели нас на видео с показа Oriflame Fashion Weekend в Ереване».

Армянский молодой брендShabeeg известен дизайном футболок с изображениями представителей армянских королевских династий.