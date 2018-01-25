Экспорт из Армении в 2017 году увеличился на 25%

PanARMENIAN.Net - В 2017 году экспорт Армении увеличился на 25% по сравнению с 2016 годом и составил $2,244 млрд.По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд.

За отчетный период внешнеторговый оборот увеличился на 27% и составил $6,425 млрд.

В ноябре 2017 года экспорт из Армении вырос на 23,5%, в истории независимой Армении впервые превысив 2 миллиарда долларов.По данным за 10 месяцев 2017 года, около 54% роста обеспечила добычу полезных ископаемых.