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Самвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млн

Самвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млн
25 января 2018 - 18:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Российское издание Forbes опубликовало рейтинг «Короли российской недвижимости 2018».

В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян. Его компания заняла в рейтинге третье место после «Киевской площади» Зараха Илиева и и Года Нисанова и «ИКЕА Мос» Ингвара Кампрада.

Ежегодно компания «Ташир» возводит более 500 000 кв. м объектов различного назначения. Помимо сети универмагов Take Away и магазинов товаров для дома Goood’s House в 2017 году «Ташир» запустил обувной бренд One Way. В Москве и Ереване открыто шесть розничных магазинов.

В 2020 году «Ташир» построит междугородний автовокзал у станции метро «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии в Москве.

А на 28-м месте рейтинга – бизнесмены Гагик Адибекян и Рубен Варданян с международным инвестиционно-девелоперским холдингом RD Group.

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Короли российской недвижимости — 2018. Рейтинг Forbes
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