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Замглавы МИД РА: Армения покупает вооружение у РФ по более доступным ценам

Замглавы МИД РА: Армения покупает вооружение у РФ по более доступным ценам
25 января 2018 - 18:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения приобретает вооружение у России по гораздо более доступным ценам, чем Азербайджан. Об этом заявил в беседе с журналистами после заседания правительства РА заместитель министра иностранных дел республики Шаварш Кочарян.

По его словам,Армения делает все для сохранения военного баланса. Коснувшись заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что Баку ведет переговоры по новым контрактам с Россией по военно-техническому сотрудничеству и никаких ограничений на этом направлении не видит, Кочарян сказал: «У нас нет задачи отвечать на каждое заявление Алиева. Наша задача – сохранять военный баланс. И в этом направлении предпринимаются шаги».

«Армения в свою очередь делает все, чтобы сохранить военный баланс, в том числе и пользуясь нашими союзническими возможностями. При этом Армения получает вооружение по гораздо более доступным ценам», – добавил замглавы МИД РА, пишет Panorama.am.

Ранее Алиев заявил, что Россия и Азербайджан обсуждают детали новых контрактов по военно-техническому сотрудничеству. «Это процесс, который постоянно находится у нас в зоне внимания. Сейчас идут переговоры», - сказал он.

Азербайджан с 2000-х годов активно закупал оружие в России, однако наиболее крупный пакет контрактов был подписан в начале 2010-х годов и оценивался не менее чем в 4 млрд долларов. По нему Баку получил около 100 танков Т-90С, 100 БМП-3, 18 САУ 2С19М1 «Мста-С», 18 САУ 2С31 «Вена», 18 РСЗО 9А52 «Смерч» и 18 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», 10 боевых машин самоходного противотанкового комплекса «Хризантема-С», а также 300 ПЗРК «Игла-С» с боекомплектом 1500 ракет и большой комплект инженерно-саперной техники.

Кроме того, Азербаджану были переданы два дивизиона дальнобойной зенитной ракетной системы С-300ПМУ-2 «Фаворит». ВВС получили 60 транспортных вертолетов Ми-17 и 24 ударных вертолета Ми-35М.

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