Германия остановила экспорт вооружений в Турцию из-за операции в сирийском Африне
25 января 2018 - 18:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Германия приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за проводимой Анкарой операции против курдских формирований в сирийском районе Африн. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.
«Что касается текущих консультаций об экспорте вооружений, то для правительства ясно, что мы не имеем права поставлять (вооружения) в регион, где есть напряженность, и мы этого делать не будем», - сказал он, пишет ТАСС со ссылкой на Der Spiegel.
По словам Габриэля, такое решение было согласовано им и канцлером ФРГ Ангелой Меркель 24 января. Политики договорились, что решение о возобновлении поставок должно принимать уже новое правительство после того, как оно будет окончательно сформировано.
«Исполняющее свои обязанности правительство едино во мнении, что мы должны не предвосхищать итоги продолжающихся коалиционных переговоров, а отложить принятие решений по критическим вопросам до формирования нового кабмина», - подчеркнул Габриэль.
Германия поставляет в Турцию несколько видов вооружений, в том числе танки «Леопард». Ранее Анкара проявляла заинтересованность и в строительстве на турецкой территории завода по их производству и модернизации. Власти ФРГ на фоне ухудшения отношений с Турцией в прошлом году из-за арестов немецких граждан уже вводили ограничения на поставки военной техники, но в начале 2018 года, еще до операции в Африне, сигнализировали о готовности возобновить поставки.
Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими, а военная помощь, оказанная им Вашингтоном, вызвала резкую критику в Турции. По данным турецкого Генштаба, с начала операции на севере Сирии ликвидировано 287 террористов.
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