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Тьерри Анри: Я был большим фанатом Мхитаряна

Тьерри Анри: Я был большим фанатом Мхитаряна
25 января 2018 - 19:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри сказал, что был большим фанатом полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна, перешедшего из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал».

«О сделке Санчес-Мхитарян могу сказать, что я был большим фанатом Генриха, еще когда он играл в Дортмунде, а дела в «Манчестер Юнайтед» сложились не совсем удачно»,- отметил Анри, пишет Express.

«Мхитарян подходит под стиль игры «Арсенала». Время покажет, кто от этой сделки выиграл больше. Мхитарян продолжает оставаться высококлассным футболистом», - сказал бывший нападающий «Арсенала».

Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.

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Ссылки по теме:
Express.co.uk. Arsenal news: Sky Sports pundit Thierry Henry reveals impact Henrikh Mkhitaryan could have
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