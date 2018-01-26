Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт
26 января 2018 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - 26 января по положению на 10:00 часов в Армении все автодороги в основном проходимы, местами гололед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
На Варденяцском перевале и на автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.
Согласно данным центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, 25 января, по положению на 09:00, с российской стороны на границе наблюдается скопление 111 грузовых автомобилей.
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