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Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт

Дороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт
26 января 2018 - 10:45 AMT

PanARMENIAN.Net - 26 января по положению на 10:00 часов в Армении все автодороги в основном проходимы, местами гололед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

На Варденяцском перевале и на автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

Согласно данным центра кризисного управления МЧС России по Северной Осетии, 25 января, по положению на 09:00, с российской стороны на границе наблюдается скопление 111 грузовых автомобилей.

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