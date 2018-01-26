Главный тренер сборной Армении: Думаю, у Мхитаряна были проблемы с Моуринью

PanARMENIAN.Net - Главный тренер сборной Армении Артур Петросян выразил мнение, что у полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна, перешедшего из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», были проблемы с главным тренером МЮ Жозе Моуринью.

«Я думаю, у Мхитаряна были проблемы с тренером «Манчестер Юнайтед». А в «Арсенале» все будет иначе. На нем будет меньше оборонительной работы», — заявил Петросян, пишет Mirror.

«Венгер (тренер «Арсенала» Арсен Венгер - ред.) любит, чтобы его команда показывала лучший футбол. Думаю, он больше подходит Генриху. Мы рады, что Мхитарян перешел в Арсенал»,- сказал тренер.

По его словам, фанаты МЮ любили Мхитаряна, а это значит, что он что-то значил для клуба.

«Мы разговаривали с Мхитаряном, но я не могу рассказать о чем, потому что это между нами. Я говорю вам свое впечатление: мне не очень понравился Жозе»,- добавил Петросян.

Трансфер Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал» был официально подтвержден 22 января. В обратном направлении проследовал Алексис Санчес. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Арсенал», будет получать в составе лондонского клуба зарплату в размере более £200.000 в неделю.

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