Пожар в южнокорейской больнице: Более 40 человек погибли
26 января 2018 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Во время пожара в одной из больниц в Южной Корее погиб 41 человек. Число пострадавших насчитывает более 80 человек, около 10 из них - в тяжелом состоянии.
Пожар вспыхнул 26 января в 7.32 по местному времени в шестиэтажном здании госпитале имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо, пишет Deutsche Welle со ссылкой на AFP.
Возгорание произошло в отделении скорой помощи на первом этаже, на тот момент в больнице находились около 200 человек. Спасателям удалось потушить пламя спустя два часа.
Президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание и потребовал провести немедленное расследование причин возникновения пожара.
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