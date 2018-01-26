Пожар в южнокорейской больнице: Более 40 человек погибли

PanARMENIAN.Net - Во время пожара в одной из больниц в Южной Корее погиб 41 человек. Число пострадавших насчитывает более 80 человек, около 10 из них - в тяжелом состоянии.

Пожар вспыхнул 26 января в 7.32 по местному времени в шестиэтажном здании госпитале имени короля Седжона в городе Мильян провинции Кёнсан-Намдо, пишет Deutsche Welle со ссылкой на AFP.

Возгорание произошло в отделении скорой помощи на первом этаже, на тот момент в больнице находились около 200 человек. Спасателям удалось потушить пламя спустя два часа.

Президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное совещание и потребовал провести немедленное расследование причин возникновения пожара.