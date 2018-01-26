Трамп требует отменить визовую лотерею и ограничить выдачу грин-карт

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил, что позволит остаться в стране 1,8 миллиона нелегальных мигрантов, прибывших в Америку детьми вместе со своими родителями, но в обмен на это потребовал от Конгресса закрыть «визовую лотерею» и ограничить супругами американцев и их несовершеннолетними детьми программу воссоединения семьи, в рамках которой можно получить вид на жительство США.

Помимо этого, план Трампа содержит в себе требования о финансировании строительства стены на границе США и Мексики, пишет «Дождь» со ссылкой на Reuters.

Эти предложения уже вызвали критику организаций в поддержку мигрантов, а также недовольство консерваторов, которые назвали предложения «амнистией» для находящихся в США нелегально иностранцев. Голосование по новому предложению может состояться в Конгрессе в начале февраля.

Ситуация, связанная с нелегальными мигрантами, прибывшими в США в детском возрасте вместе с родителями, ранее привела к временному прекращению работы американского правительства, так как демократы и республиканцы в Конгрессе долго спорили по поводу продления статуса этой категории иностранцев. Программа, разрешающая им оставаться в стране, действует до марта. Трамп пригрозил закрыть ее, если Конгресс не найдет другое, компромиссное решение. Сенатор-демократ Дик Дурбин назвал предложения президента «планом, который повесит на плечи этих молодых людей всю жесткую линию иммиграционной политики, включая огромные ограничения легальной миграции».

Трамп в ходе своей предвыборной кампании призывал к ограничению миграции в США и депортации находящихся в стране нелегальных мигрантов. Одним из первых распоряжений президента после прихода к власти был иммиграционный указ, временно запрещающий въезд в страну гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран. Это распоряжение было заблокировано судами, а летом Белый дом издал новую, смягченную версию указа. Летом американский президент также призвал отменить визовую лотерею и ужесточить правила выдачи рабочих и семейных виз.