Трамп требует отменить визовую лотерею и ограничить выдачу грин-карт
26 января 2018 - 13:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп заявил, что позволит остаться в стране 1,8 миллиона нелегальных мигрантов, прибывших в Америку детьми вместе со своими родителями, но в обмен на это потребовал от Конгресса закрыть «визовую лотерею» и ограничить супругами американцев и их несовершеннолетними детьми программу воссоединения семьи, в рамках которой можно получить вид на жительство США.
Помимо этого, план Трампа содержит в себе требования о финансировании строительства стены на границе США и Мексики, пишет «Дождь» со ссылкой на Reuters.
Эти предложения уже вызвали критику организаций в поддержку мигрантов, а также недовольство консерваторов, которые назвали предложения «амнистией» для находящихся в США нелегально иностранцев. Голосование по новому предложению может состояться в Конгрессе в начале февраля.
Ситуация, связанная с нелегальными мигрантами, прибывшими в США в детском возрасте вместе с родителями, ранее привела к временному прекращению работы американского правительства, так как демократы и республиканцы в Конгрессе долго спорили по поводу продления статуса этой категории иностранцев. Программа, разрешающая им оставаться в стране, действует до марта. Трамп пригрозил закрыть ее, если Конгресс не найдет другое, компромиссное решение. Сенатор-демократ Дик Дурбин назвал предложения президента «планом, который повесит на плечи этих молодых людей всю жесткую линию иммиграционной политики, включая огромные ограничения легальной миграции».
Трамп в ходе своей предвыборной кампании призывал к ограничению миграции в США и депортации находящихся в стране нелегальных мигрантов. Одним из первых распоряжений президента после прихода к власти был иммиграционный указ, временно запрещающий въезд в страну гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран. Это распоряжение было заблокировано судами, а летом Белый дом издал новую, смягченную версию указа. Летом американский президент также призвал отменить визовую лотерею и ужесточить правила выдачи рабочих и семейных виз.
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