Армянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегся

PanARMENIAN.Net - Армянский рабочий продемонстрировал, что можно дотронуться до расплавленного металла и не получить ожог. Видео опубликовало издание Daily Mail, обратившее внимание на этот интересный случай.

Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина, вначале одетый по всем правилам безопасности, снимает с себя форму и перчатки и голой ладонью трижды шлепает по струе жидкого металла, которая стекает по желобу. После этого он демонстрирует руку, которая осталась невредимой.

Сталь и железо плавятся при температурах 1400-1600 градусов.

Причина отсутствия ожогов кроется в эффекте Лейденфроста, при котором жидкость на поверхности руки в случае контакта с более горячим телом создает изолирующий слой пара. Это на долю секунды предохраняет кожу от ожога.