Армянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегся (видео)
26 января 2018 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский рабочий продемонстрировал, что можно дотронуться до расплавленного металла и не получить ожог. Видео опубликовало издание Daily Mail, обратившее внимание на этот интересный случай.
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина, вначале одетый по всем правилам безопасности, снимает с себя форму и перчатки и голой ладонью трижды шлепает по струе жидкого металла, которая стекает по желобу. После этого он демонстрирует руку, которая осталась невредимой.
Сталь и железо плавятся при температурах 1400-1600 градусов.
Причина отсутствия ожогов кроется в эффекте Лейденфроста, при котором жидкость на поверхности руки в случае контакта с более горячим телом создает изолирующий слой пара. Это на долю секунды предохраняет кожу от ожога.
Самое значимое
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
По его словам, администрация бывшего президента США не признала Геноцид армян, так как беспокоилась о том, чтобы не оскорбить Турцию
Отмечается, что понадобилось немало времени, чтобы достичь цели и стать свидетелем того, как часть 210-й улицы будет называться «Дорогой Армении»
Partner news
Последние новости
Эрдоган: Турция расширит военную операцию против курдов на всю границу с Сирией Турецко-сирийская граница протянулась на 900 километров, с сирийской стороны большая ее часть контролируется курдскими формированиями
При неприемлемом решении карабахского вопроса 8,6% опрошенных армян пойдут на столкновения 38,7% опрошенных в случае неприемлемого решения конфликта не выскажет свое мнение и не примет мер
Известны имена армянских лыжников-участников Олимпиады В лыжных гонках Армению представят Микаел Микаелян и Катя Галстян, в горнолыжном спорт - Ашот Карапетян
Трамп требует отменить визовую лотерею и ограничить выдачу грин-карт Помимо этого план Трампа содержит в себе требования о финансировании строительства стены на границе США и Мексики