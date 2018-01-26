При неприемлемом решении карабахского вопроса 8,6% опрошенных армян пойдут на столкновения

PanARMENIAN.Net - В случае неприемлемого решения карабахского вороса 8,6% жителей Армении выразили готовность принять участие в демонстрациях, сопровождающихся столкновениями. Об этом говорится в докладе «Восприятие конфликта в обществах Армении и НКР», опубликованномэкспертно-аналитическим центром Институт Кавказа в декабре 2017 года.

Согласно докладу, 38,7% опрошенных в случае неприемлемого решения конфликта не выскажет свое мнение и не примет мер, 23,4% примут участие в мирных демонстрациях, 16,2% выразят протест в социальных сетях и среди друзей, 6,2% приму участие в сборе подписей, 7% не знают, что будут делать.

В 2015 году 63,7% жителей Арцаха хотели, чтобы НКР присоединилась к Армении, после апрельской войны 2016 года - 50%.Более 60% жителей Арцаха в возрасте 18-30 лет хотят, чтобы Нагорный Карабах стал независимым государством. В то же время более 50% граждан Армении в возрасте 18-30 лет хотят видеть Карабах в составе РА.

В целом, 53,6% жителей Армении считает, что Арцах должен быть в составе Армении, 46,1% - что должен стать независимым государством, 0,3% - что должен стать автономией в Азербайджане. 50,5% опрошенных в Арцахе считают, что НКР должна присоединиться к Армении, 48,9% - за независимость, 0,1% - за автономию в Азербайджане.

12,5% жителей Армении, желающих видеть Нагорный Карабах в составе Армении, готовы в случае неприемлемого решения по НКР участвовать в столкновениях, 27,3% - в мирных демонстрациях. Из сторонников независимого Арцаха 6,6% готовы к столкновениям, а 22,3% - к мирным демонстрациям.

0,6% жителей Армении согласны с присоединением Арцаха к Азербайджану, 1,4% - со сдачей 7 районов, 6,2% - со сдачей 5 районов и 86,4% не согласны с уступкой территорий.

В опросе приняли участие 1600 человек из Армении.