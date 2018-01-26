Эрдоган: Турция расширит военную операцию против курдов на всю границу с Сирией
26 января 2018 - 18:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция собирается расширить военную операцию против курдских военизированных формирований «Отряды народной самообороны» (YPG) на все пространство сирийско-турецкой границы. Об этом 26 января заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Операция «Оливковая ветвь» продолжится, пока не будут достигнуты все поставленные цели», - сказал президент, подчеркнув, что турецкие войска «освободят» от «террористов» город Манбидж и все пространство сирийско-турецкой границы до Ирака, пишет Deutsche Welle.
Турецко-сирийская граница протянулась на 900 километров, с сирийской стороны большая ее часть контролируется курдскими формированиями. Южнее начинаются территории, подконтрольные Башару Асаду. После завершения операции в районе города Африн турецкие войска начнут операцию в районе Манбиджа, заявил Эрдоган.
Тем временем Африн покидают мирные жители. Не менее пяти тысяч, по данным ООН, нашли убежище в окрестных селениях. Еще не менее тысячи человек уехало в сирийский город Алеппо. По словам представителя ООН Стефана Дуяррича, гуманитарные организации озабочены положением гражданского населения в 320-тысячном городе, к которому приближается турецкая армия.
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