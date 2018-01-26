Apple выпустила бета-версию iOS 11.3 для пользователей
26 января 2018 - 19:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple сделала доступной для всех желающих бета-версию мобильной операционной системы iOS 11.3. Таким образом, теперь не только разработчики, но и простые пользователи iPhone и iPad могут скачать и установить тестовую iOS 11.3. Она стала доступна спустя всего день после выхода первой бета-версии iOS 11.3 для разработчиков.
iOS 11.3 beta доступна для загрузки из Apple Developer Center или «по воздуху» при уже установленном конфигурационном профиле, пишет Ferra.ru.
В iOS 11.3 используется ARKit 1.5, что принесет новые возможности дополненной реальности. Система сможет распознавать и размещать виртуальные объекты не только на горизонтальных поверхностях, вроде столов и стульев, но и на вертикальных поверхностях, включая стены и двери, а также более точно размечать поверхности необычной формы вроде круглых столов. ARKit 1.5 может находить и распознавать 2D-изображения, такие как знаки и постеры, а затем добавлять их к виртуальной реальности. Например, оживить плакат к фильму. Кроме того, разрешение поднимется с 720p до 1080p.
Еще одним новшеством станет бизнес-чат Business Chat, он позволит общаться с организациями и брендами напрямую через приложение Messages (Сообщения). Он заработает в бета-режиме с релизом iOS 11.3 весной.
Изменения коснутся и приложения Health (Здоровье). Пользователи смогут просматривать медицинские данные, собранные больницами и клиниками, включая доступные данные от различных провайдеров, включая госпиталь Джонса Хопкинса и медицинский центр Cedars-Sinai. Функция Health Records включает, например, уведомления о результатах анализов, выписанных лекарствах, состоянии здоровья и многом другом. Все данные зашифрованы и защищены паролем.
Пользователи iPhone 6 и более новых смартфонов смогут получить данные о состоянии аккумулятора в настройках батареи и предупреждение о необходимости сервисного обслуживания. В настройках также появится опция отключения замедления производительности, предотвращающее неожиданную разрядку аккумулятора. В Apple Music появится стриминг музыкальных видео, причем без рекламы. В Apple News появятся подборки самых важных видео за день в разделе For You (Для Вас).
iOS 11.3 выйдет в виде бесплатного обновления для iPhone 5s и новее, всех моделей iPad Air и iPad Pro, iPad пятого поколения, iPad mini 2 и новее, а также iPod touch шестого поколения.
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