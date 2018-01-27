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В Армении есть труднопроходимые дороги, местами гололед

В Армении есть труднопроходимые дороги, местами гололед
27 января 2018 - 10:58 AMT

PanARMENIAN.Net - 27 января по положению на 10:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги: местами наблюдается гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Труднопроходимы Варденяцский перевал, автодорога Сотк-Карвачар, а для машин с прицепом, автодорога Ноемберян-Воскепар.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

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