Курды сообщили о больших потерях протурецких сил в сирийском Африне

PanARMENIAN.Net - Курдскому ополчению (YPG) удалось отразить крупную атакую протурецких сил в сирийском Африне, уничтожены 83 боевика. Об этом сообщил представитель командования YPG.

«Протурецкие боевики напали на населенные пункты Айн-Дакне и Белуле, однако их уже ждали бойцы YPG и YPJ (женское ополчение - ред.). В результате ожесточенного боя уничтожены 83 боевика. Тела 66 боевиков и трофеи находятся в руках курдских сил», — сказал представитель командования, пишет РИА Новости.

В подтверждение этих данных курдское ополчение распространяет видеозаписи с телами убитых. О своих потерях YPG не сообщает.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.