Курды сообщили о больших потерях протурецких сил в сирийском Африне
27 января 2018 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Курдскому ополчению (YPG) удалось отразить крупную атакую протурецких сил в сирийском Африне, уничтожены 83 боевика. Об этом сообщил представитель командования YPG.
«Протурецкие боевики напали на населенные пункты Айн-Дакне и Белуле, однако их уже ждали бойцы YPG и YPJ (женское ополчение - ред.). В результате ожесточенного боя уничтожены 83 боевика. Тела 66 боевиков и трофеи находятся в руках курдских сил», — сказал представитель командования, пишет РИА Новости.
В подтверждение этих данных курдское ополчение распространяет видеозаписи с телами убитых. О своих потерях YPG не сообщает.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января заявил о начале наземной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».
Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.
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