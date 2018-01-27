В Армии обороны Карабаха прошли командирские сборы

PanARMENIAN.Net - С 22 по 26 января с командирами всех батальонов и дивизионов Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) и их заместителями были проведены командирские сборы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, цель сборов – совершенствование командирских навыков и умений, профессиональных знаний участников, повышение уровня полевой выучки.

В рамках сборов были организованы как централизованные и общие, та и узкопрофильные занятия.

Подчеркнув роль и важность данного тактического звена в организации повседневной жизнедеятельности войск, министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян дал участникам сборов необходимые методические указания.

Помимо совершенствования знаний и практических навыков, сборы для ее их участников стали хорошей возможностью и для обмена опытом.

По итогам сборов участники сдали зачеты и экзамены, с учетом их результатов вышестоящее командование обозначило основные направления, на которых должно быть сосредоточено основное внимание.