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В Армии обороны Карабаха прошли командирские сборы

В Армии обороны Карабаха прошли командирские сборы
27 января 2018 - 13:09 AMT

PanARMENIAN.Net - С 22 по 26 января с командирами всех батальонов и дивизионов Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) и их заместителями были проведены командирские сборы.

Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, цель сборов – совершенствование командирских навыков и умений, профессиональных знаний участников, повышение уровня полевой выучки.

В рамках сборов были организованы как централизованные и общие, та и узкопрофильные занятия.

Подчеркнув роль и важность данного тактического звена в организации повседневной жизнедеятельности войск, министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян дал участникам сборов необходимые методические указания.

Помимо совершенствования знаний и практических навыков, сборы для ее их участников стали хорошей возможностью и для обмена опытом.

По итогам сборов участники сдали зачеты и экзамены, с учетом их результатов вышестоящее командование обозначило основные направления, на которых должно быть сосредоточено основное внимание.

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