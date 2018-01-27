В Армии обороны Карабаха прошли командирские сборы
27 января 2018 - 13:09 AMT
PanARMENIAN.Net - С 22 по 26 января с командирами всех батальонов и дивизионов Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) и их заместителями были проведены командирские сборы.
Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, цель сборов – совершенствование командирских навыков и умений, профессиональных знаний участников, повышение уровня полевой выучки.
В рамках сборов были организованы как централизованные и общие, та и узкопрофильные занятия.
Подчеркнув роль и важность данного тактического звена в организации повседневной жизнедеятельности войск, министр обороны Республики Арцах, командующий Армией обороны, генерал-лейтенант Левон Мнацаканян дал участникам сборов необходимые методические указания.
Помимо совершенствования знаний и практических навыков, сборы для ее их участников стали хорошей возможностью и для обмена опытом.
По итогам сборов участники сдали зачеты и экзамены, с учетом их результатов вышестоящее командование обозначило основные направления, на которых должно быть сосредоточено основное внимание.
Самое значимое
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
По его словам, администрация бывшего президента США не признала Геноцид армян, так как беспокоилась о том, чтобы не оскорбить Турцию
Partner news
Последние новости
В Грузии хирурга из Азербайджана обвиняют в мошенничестве Азербайджанскому хирургу-трансплантологу М.К. вменяется мошенничество с целью завладения крупной суммой денег, совершенное группой. Ему грозит от 6 до 9 лет лишения свободы
Победительницей Australian Open стала датская теннисистка В финальном матче Возняцки (2-й номер посева) со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 обыграла румынку Симону Халеп
Роналду: Хочу остаться в «Реале» «Я живу в Мадриде с 2009 года, мне нравятся погода и люди. Это близко от Португалии, куда можно добраться на машине», – рассказал Роналду
Литературный критик о новой книге Наринэ Абгарян: «Не боевой гимн, но всепрощающий реквием» Книга Абгарян собрана из множества коротких рассказов