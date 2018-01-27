МОК разрешил атлетам из РФ вывешивать российский флаг на Олимпиаде только в своих спальнях
27 января 2018 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный олимпийский комитет (МОК) разработал правила поведения, которых «олимпийские атлеты из России» должны придерживаться во время Игр в Пхенчхане.
В частности, эти правила запрещают российским спортсменам публично петь гимн России, демонстрировать ее герб или флаг (в том числе в СМИ и социальных сетях). МОК уточняет, что единственное место, где «олимпийским атлетам из России» разрешено повесить российский флаг — их собственные спальни, пишет Meduza.
Кроме того, правила разрешают спортсменам из России надевать в Пхенчхане только форму, одобренную для них МОК. Также российским атлетам запрещено посещать «альтернативные» церемонии награждения, организованные для них Олимпийским комитетом России или другими организациями.
На зимнюю олимпиаду в Пхенчхан поедут 169 российских спортсменов. Из-за скандала с допингом в российском спорте они будут выступать под нейтральным флагом; на церемониях награждения вместо российского гимна будет звучать олимпийский. На форме атлетов не будет ни флага, ни герба России.
Самое значимое
В команде намерены воспользоваться шансом приобрести 32-летнего португальца, который недоволен своим положением в «Реале»
Артур Барсегян на дистанции 50 м дельфином с результатом 0.25.19 установил новый рекорд Армении, а на дистанции 100 метров вольным стилем обновил свой собственный рекорд
Начнется чемпионат вечером 26 декабря и завершится 30 декабря, в нем примут участие 240 шахматистов из 70 стран
По словам Моуринью, другие игроки сейчас более достойны играть в основном составе, в чем и заключается причина того, что на поле не выходит Мхитарян
Partner news
Самое читаемое в разделе
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Грузии хирурга из Азербайджана обвиняют в мошенничестве Азербайджанскому хирургу-трансплантологу М.К. вменяется мошенничество с целью завладения крупной суммой денег, совершенное группой. Ему грозит от 6 до 9 лет лишения свободы
Литературный критик о новой книге Наринэ Абгарян: «Не боевой гимн, но всепрощающий реквием» Книга Абгарян собрана из множества коротких рассказов
Звезда «Игры престолов» назвала примерную дату выхода поледнего сезона По ее словам, зрители смогут увидеть серии последнего сезона сериала уже в апреле 2019 года
Легендарная разведчица Гоар Варданян удостоилась очередной награды В доме армянки в неформальной обстановке состоялось вручение ее очередной награды - знака СНБ Армении «За службу в разведке»