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Ученые определили универсальный язык общения для разных народов

Ученые определили универсальный язык общения для разных народов
27 января 2018 - 12:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Американские ученые из Гарвардского университета выяснили, что универсальным средством общения для всего человечества можно считать музыку.

Результаты исследования опубликованы в Current Biology.

К своей работе ученые привлекли 750 интернет-пользователей из 60 стран мира. Испытуемым предлагали послушать музыкальные отрывки из случайным образом выбранных композиций. В предлагаемые наборы вошли произведения множества народов и культур, пишет Lenta.ru.

Участникам исследования предлагали ответить на вопрос, к какому жанру (песне, танцу, колыбельной) принадлежит та или иная композиция, и рассказать о своих эмоциях. Хоть пользователи и не знали страны происхождения большинства мелодий, их характер и жанр они определяли весьма точно.

Ссылки по теме:
Lenta.ru. Ученые нашли универсальный для всех народов язык общения
Cosmos Magazine. Music really is a universal language
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