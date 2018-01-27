Ученые определили универсальный язык общения для разных народов
27 января 2018 - 12:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Американские ученые из Гарвардского университета выяснили, что универсальным средством общения для всего человечества можно считать музыку.
Результаты исследования опубликованы в Current Biology.
К своей работе ученые привлекли 750 интернет-пользователей из 60 стран мира. Испытуемым предлагали послушать музыкальные отрывки из случайным образом выбранных композиций. В предлагаемые наборы вошли произведения множества народов и культур, пишет Lenta.ru.
Участникам исследования предлагали ответить на вопрос, к какому жанру (песне, танцу, колыбельной) принадлежит та или иная композиция, и рассказать о своих эмоциях. Хоть пользователи и не знали страны происхождения большинства мелодий, их характер и жанр они определяли весьма точно.
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