Неделя на передовой в Карабахе: Попытка диверсии и более 2000 выстрелов со стороны Азербайджана
27 января 2018 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 21 по 27 января на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 200 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКРсвыше 2000 выстрелов.
Помимо вышеуказанных нарушений режима перемирия, ночью 25 января, около 02:00, на юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахско-азербайджанских войск (Куропаткино) ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. В результате предпринятых передовыми подразделениями Армии обороны Арцаха превентивных мероприятий азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции.
Передовые подразделения Армии обороны сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство.
В период с 14 по 20 января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз.За указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1800 выстрелов.
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