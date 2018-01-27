Неделя на передовой в Карабахе: Попытка диверсии и более 2000 выстрелов со стороны Азербайджана

PanARMENIAN.Net - В период с 21 по 27 января на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 200 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКРсвыше 2000 выстрелов.

Помимо вышеуказанных нарушений режима перемирия, ночью 25 января, около 02:00, на юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахско-азербайджанских войск (Куропаткино) ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. В результате предпринятых передовыми подразделениями Армии обороны Арцаха превентивных мероприятий азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции.

Передовые подразделения Армии обороны сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство.

В период с 14 по 20 января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз.За указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1800 выстрелов.