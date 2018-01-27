// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Неделя на передовой в Карабахе: Попытка диверсии и более 2000 выстрелов со стороны Азербайджана

Неделя на передовой в Карабахе: Попытка диверсии и более 2000 выстрелов со стороны Азербайджана
27 января 2018 - 13:26 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 21 по 27 января на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 200 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций НКРсвыше 2000 выстрелов.

Помимо вышеуказанных нарушений режима перемирия, ночью 25 января, около 02:00, на юго-восточном направлении линии соприкосновения арцахско-азербайджанских войск (Куропаткино) ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения. В результате предпринятых передовыми подразделениями Армии обороны Арцаха превентивных мероприятий азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции.

Передовые подразделения Армии обороны сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают уверенно нести боевое дежурство.

В период с 14 по 20 января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 150 раз.За указанный период противник произвел в направлении армянских позиций свыше 1800 выстрелов.

 Самое значимое
Армянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегсяАрмянский рабочий сунул руку в расплавленный металл и не обжегся
Видео снято на литейном производстве в Армении, на нем видно, как мужчина несколько раз шлепает ладонью по струе жидкого металла, которая стекает по желобу
Самвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млнСамвел Карапетян - в тройке «Королей российской недвижимости»: За год он заработал $650 млн
В топ-3 рейтинга вошел президент и основатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян
ВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потериВС Азербайджана предприняли попытку диверсии в Карабахе и понесли потери
В результате превентивных действий карабахской стороны азербайджанские спецназовцы были отброшены на исходные позиции
Представители Обамы извинились за то, что не признали Геноцид армянПредставители Обамы извинились за то, что не признали Геноцид армян
По его словам, администрация бывшего президента США не признала Геноцид армян, так как беспокоилась о том, чтобы не оскорбить Турцию
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Бакинец, затравленный за «любовь к армянам»: Я осознавал, какие будут последствия
Лапшин: Очень скоро приеду в Армению
Ким Кардашьян - в топ-5 самых популярных персон 2017 года
Российские деловые туристы чаще проводили корпоративные мероприятия в Армении в 2017 году
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Грузии хирурга из Азербайджана обвиняют в мошенничестве Азербайджанскому хирургу-трансплантологу М.К. вменяется мошенничество с целью завладения крупной суммой денег, совершенное группой. Ему грозит от 6 до 9 лет лишения свободы
Победительницей Australian Open стала датская теннисистка В финальном матче Возняцки (2-й номер посева) со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 обыграла румынку Симону Халеп
Роналду: Хочу остаться в «Реале» «Я живу в Мадриде с 2009 года, мне нравятся погода и люди. Это близко от Португалии, куда можно добраться на машине», – рассказал Роналду
Литературный критик о новой книге Наринэ Абгарян: «Не боевой гимн, но всепрощающий реквием» Книга Абгарян собрана из множества коротких рассказов