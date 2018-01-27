Компания Илона Маска переходит с продажи кепок на производство огнеметов
27 января 2018 - 13:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Boring Company, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, на полном серьезе готовится к запуску собственных огнеметов.
На это намекал сам Маск еще в декабре 2017 года через собственный аккаунт в Twitter: «Кепки распроданы, вскоре появятся огнеметы». Теперь упоминание об огнеметах ненадолго появилось на сайте Boring Company.
Изначально страничка с адресом boringcompany.com/flamethrower была замечена пользователями известного социального новостного ресурса Reddit, которые даже подобрали к ней пароль — flame (пламя). Вскоре разработчики сайта сменили пароль на доступ к странице, но скриншоты уже успели разлететься по сети, пишет Ferra.ru.
Если кепки Boring Company предлагала за 20 долларов, то стоимость огнемета составит 600 долларов в предзаказе. Также на страничке отмечалось, что на иллюстрации показан прототип, а финальный дизайн будет выглядеть лучше.
Один из пользователей Reddit отметил, что огнемет начнет поставляться в апреле. Впрочем, нельзя исключать, что Boring Company просто заблаговременно готовится к первому апреля.
Интересно, что Boring Company сумела заработать 300 тысяч долларов на продаже кепок со своим логотипом с октября по ноябрь 2017 года, когда было продано 15 тысяч экземпляров. Всего было распродано 50 тысяч кепок, примерно половина из них все еще должны быть доставлены покупателям, последняя партия должна быть доставлена 23 февраля.
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