Легендарная разведчица Гоар Варданян удостоилась очередной награды

PanARMENIAN.Net - Выдающуюся разведчицу Гоар Вартанян в очередной раз наградили. В доме армянки в неформальной обстановке состоялось вручение знака СНБ Армении «За службу в разведке».

Приказ о награждении директор СНБ Армении, генерал-майор Георгий Кутоян подписал еще в марте 2017 года. Награду Варданян вручил генерал-майор Гарегин Мхитарян.

25 января Варданян отметила день рождения. В эти дни она принимает поздравления от своих коллег, родных, близких и соотечественников.

Вместе со своим мужем, Героем Советского Союза Геворком Вартаняном Гоар Левоновна проходила сложный и смелый путь служения отечеству. Она кавалер ордена Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Дружбы Народов и многих других наград.