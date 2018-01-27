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Легендарная разведчица Гоар Варданян удостоилась очередной награды

Легендарная разведчица Гоар Варданян удостоилась очередной награды
27 января 2018 - 14:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Выдающуюся разведчицу Гоар Вартанян в очередной раз наградили. В доме армянки в неформальной обстановке состоялось вручение знака СНБ Армении «За службу в разведке».

Приказ о награждении директор СНБ Армении, генерал-майор Георгий Кутоян подписал еще в марте 2017 года. Награду Варданян вручил генерал-майор Гарегин Мхитарян.

25 января Варданян отметила день рождения. В эти дни она принимает поздравления от своих коллег, родных, близких и соотечественников.

Вместе со своим мужем, Героем Советского Союза Геворком Вартаняном Гоар Левоновна проходила сложный и смелый путь служения отечеству. Она кавалер ордена Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Дружбы Народов и многих других наград.

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