Легендарная разведчица Гоар Варданян удостоилась очередной награды
27 января 2018 - 14:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Выдающуюся разведчицу Гоар Вартанян в очередной раз наградили. В доме армянки в неформальной обстановке состоялось вручение знака СНБ Армении «За службу в разведке».
Приказ о награждении директор СНБ Армении, генерал-майор Георгий Кутоян подписал еще в марте 2017 года. Награду Варданян вручил генерал-майор Гарегин Мхитарян.
25 января Варданян отметила день рождения. В эти дни она принимает поздравления от своих коллег, родных, близких и соотечественников.
Вместе со своим мужем, Героем Советского Союза Геворком Вартаняном Гоар Левоновна проходила сложный и смелый путь служения отечеству. Она кавалер ордена Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Дружбы Народов и многих других наград.
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