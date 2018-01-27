Звезда «Игры престолов» назвала примерную дату выхода поледнего сезона
27 января 2018 - 17:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Актриса Мейси Уильямс, которая исполняет роль Арьи Старк в сериале «Игра престолов», назвала примерные сроки завершения работы над проектом.
По ее словам, зрители смогут увидеть серии последнего сезона сериала уже в апреле 2019 года. В настоящее время ведутся съемки. Мейси утверждает, что они завершатся в декабре 2018 года, передает Metro.
«Мы завершаем работу в декабре, и опубликуем наш первый эпизод в апреле 2019 года. Этот четырехмесячный перерыв нужен для монтажа огромных эпизодов», - рассказала актриса.
По ее словам, съемочная команда проекта прикладывает все возможные усилия для того, чтобы не разочаровать зрителей.
Американская фэнтези-сага «Игра престолов», основанная на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина, является одним из популярнейших сериалов в мире и главным хитом канала HBO. Аудитория сериала только в США составляет более 30 миллионов зрителей.
Премьера первого сезона «Игры престолов» состоялась 17 апреля 2011 года. Ранее создатели никогда не делали перерыв более одного года между выходами сезонов сериала. Всего с учетом восьмого сезона в «Игре престолов» насчитывается 73 эпизода.
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Как объявил телеканал HBO, занимающийся производством сериала, восьмой сезон будет состоять из шести эпизодов. Точная дата премьеры пока не разглашается
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