Литературный критик о новой книге Наринэ Абгарян: «Не боевой гимн, но всепрощающий реквием»
27 января 2018 - 15:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Литературный критик Галина Юзефович рассказала о новой книге «Дальше жить» российской писательницы армянского происхождения Наринэ Абгарян.
По словам критика, знакомым с творчеством Абгарян описанный в новой книге мир покажется очень знакомым.
«Мы словно возвращаемся в родной для писательницы приграничный армянский городок Берд с его немногословными, исполненными достоинства обитателями, с его укромными долинами и горными пиками, с поджарыми легконогими коровами, лучшими в мире фруктами, со сказочной пахлавой, красотами и далями»,- отметила Юзефович, пишет Meduza.
Книга Абгарян собрана из множества коротких рассказов. Один цепляется за другой, подобно звеньям цепочки, второстепенный герой первого рассказа становится протагонистом второго, одно горе тянет за собой другое, и так до бесконечности.
«Из этих множественных трагедий, из личных и коллективных травм (в том числе травмы ее собственной семьи) Абгарян плетет погребальный венок, не столько взывая о мести, сколько оплакивая погибших. Эта неожиданная интонация — не боевой гимн, но всепрощающий реквием — порождает удивительный терапевтический эффект: как будто ангел смерти осеняет крылами бердскую землю, обиды прощаются, узлы развязываются, а на старых могилах вновь зеленеет трава»,- говорится в статье литературного критика.
В 2016 году Наринэ Абгарян с повестью «С неба упали три яблока» стала победительницей литературной премии «Ясная Поляна».
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