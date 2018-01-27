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Роналду: Хочу остаться в «Реале»

Роналду: Хочу остаться в «Реале»
27 января 2018 - 15:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Реала» Криштиану Роналду заявил, что не намерен в ближайшее время уходить из клуба.

По словам футболиста, он хочет пока остаться в своем клубе.

«Я живу в Мадриде с 2009 года, мне нравятся погода и люди. Это близко от Португалии, куда можно добраться на машине. Конечно, я хочу остаться в «Реале». Испания – отличная страна, я люблю ее и клуб», – рассказал Роналду, пишет Eurosport со ссылкой на Marca.

Выступая за «Реал», Роналду выиграл четыре «Золотых мяча». На счету футболиста 18 голов и 4 ассиста в 25 матчах сезона-2017/18.

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Eurosport. Криштиану Роналду: «Хочу остаться в «Реале». Люблю его и Испанию»
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