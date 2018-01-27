Победительницей Australian Open стала датская теннисистка
27 января 2018 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Датская теннисистка Каролин Возняцки стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $43 млн).
В финальном матче Возняцки (2-й номер посева) со счетом 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 обыграла румынку Симону Халеп (1) и стала первым представителем Дании, победившем в финале турнира Большого шлема в одиночном разряде. Встреча продолжалась 2 часа 53 минуты, пишет ТАСС.
27-летняя датчанка впервые победила в финале Открытого чемпионата Австралии, ранее ее наивысшим достижением на турнире был выход в полуфинал в 2011 году. Халеп также впервые в карьере вышла в финал турнира, в 2014 и 2015 годах она играла в четвертьфинале.
Возняцки займет первое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка третий раз в карьере вышла в финал на турнирах Большого шлема. Ранее датчанка дважды играла в финале Открытого чемпионата США - в 2009 году она уступила бельгийке Ким Клейстерс, а в 2014 году проиграла американке Серене Уильямс.
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