В Грузии хирурга из Азербайджана обвиняют в мошенничестве
27 января 2018 - 17:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Прокуратура Грузии привлекла к уголовной ответственности приглашенного из Азербайджана хирурга-трансплантолога М.К., говорится в сообщении прокуратуры страны.
Дело о пересадке органов в клинике «Ланцети» стало одним из самых громких преступлений 2017 года в Грузии. В мае 2017 года Главная прокуратура Грузии сообщила о задержании директора клиники Фармана Джейранли из-за гибели людей после трансплантации печени в марте 2016 года.
Азербайджанскому хирургу-трансплантологу М.К. вменяется мошенничество с целью завладения крупной суммой денег, совершенное группой. Ему грозит от 6 до 9 лет лишения свободы, пишет Sputnik-Грузия.
«М.К. избегает явки в следственные органы, вследствие чего сторона обвинения обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством избрать для него заключение в качестве меры пресечения, в случае удовлетворения которого М.К объявят в розыск», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что директор «Ланцети» в начале 2016 года пригласил из Азербайджана хирурга-трансплантолога М.К., у которого не было грузинского сертификата ни по одной медицинской специальности.
Прокуратура утверждает, что обвиняемый выдавал М.К. за высококлассного специалиста из Турции. Лицам, страдающим проблемами с печенью, начали предлагать бесплатные консультации. После того, как двое мужчин заинтересовались услугой, в клинике их убедили в необходимости пересадки печени. Одну операцию по трансплантации провели 3 марта 2016 года, а вторую – 8 марта того же года. Оба пациента скончались через неделю после хирургического вмешательства.
Один из пациентов заплатил директору клиники за операцию более 99 тысяч лари (порядка 39,7 тысячи долларов), а со вторым оформил соглашение о признании долга, согласно которому, тот до 10 апреля 2016 года должен был выплатить 40 тысяч долларов.
Уголовное дело продолжается по статьям «мошенничество в крупном размере» и «сокрытие или фальсификация информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей», что карается лишением свободы на срок от 6 до 9 лет.
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