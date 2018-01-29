Автодороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 29 января по положению на 10:00 часов в Армении автодороги в основном проходимы, местами гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

На перевале Варденис, автодорогах Сотк-Карвачар, Артик-Норашен, Геганист-Спандарян, Ашотск-Амасия, Харич-Наапетаван, в Лорийской и Сюникской областях местами гололед. В Тавушкой области туман.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.