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Автодороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт

Автодороги в Армении в основном проходимы: Ларс открыт
29 января 2018 - 10:43 AMT

PanARMENIAN.Net - 29 января по положению на 10:00 часов в Армении автодороги в основном проходимы, местами гололедица. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

На перевале Варденис, автодорогах Сотк-Карвачар, Артик-Норашен, Геганист-Спандарян, Ашотск-Амасия, Харич-Наапетаван, в Лорийской и Сюникской областях местами гололед. В Тавушкой области туман.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспортных средств.

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