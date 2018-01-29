«Грэмми-2018»: Бруно Марс стал лидером по количеству полученных наград
29 января 2018 - 11:35 AMT
PanARMENIAN.Net - В Нью-Йорке в ночь на 29 января состоялась 60-я церемония «Грэмми».Лидером по количеству полученных статуэток стал певец Бруно Марс - он получил 7 наград.
Его пластинка 24K Magic победила в номинациях «Запись года» и «Альбом года», а композиция Thatʼs What I Like была признана «Песней года». Еще 3 «Грэмми» певец получил в R&B-номинациях - «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший R&B-альбом». Седьмая премия досталась альбому Марса за лучший мастеринг.
Рэппер Кендрик Ламар получил статуэтки во всех четырех рэп-номинациях - «Лучший рэп-альбом», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня», а клип на его песню Humble был признан лучшим музыкальным видео.
Две «Грэмми» в поп-категориях достались исполнителюЭду Ширану- за «Лучший вокальный альбом в стиле поп» ( ÷ (Divide)) и «Лучшее соло-исполнение в стиле поп» (Shape Of You).
Посмертно «Грэмми» удостоился Леонард Коэн в номинации «Лучшая композиция в стиле рок» (You want it darker) иактриса Кэрри Фишер за «Лучший разговорный альбом».
Премию в номинации «Дебют года» получила 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара.
Photo. Kevin Winter/Getty Images
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