«Грэмми-2018»: Бруно Марс стал лидером по количеству полученных наград

PanARMENIAN.Net - В Нью-Йорке в ночь на 29 января состоялась 60-я церемония «Грэмми».Лидером по количеству полученных статуэток стал певец Бруно Марс - он получил 7 наград.

Его пластинка 24K Magic победила в номинациях «Запись года» и «Альбом года», а композиция Thatʼs What I Like была признана «Песней года». Еще 3 «Грэмми» певец получил в R&B-номинациях - «Лучшее R&B-исполнение», «Лучшая R&B-песня» и «Лучший R&B-альбом». Седьмая премия досталась альбому Марса за лучший мастеринг.

Рэппер Кендрик Ламар получил статуэтки во всех четырех рэп-номинациях - «Лучший рэп-альбом», «Лучшее рэп-исполнение», «Лучшая рэп-песня», а клип на его песню Humble был признан лучшим музыкальным видео.

Две «Грэмми» в поп-категориях достались исполнителюЭду Ширану- за «Лучший вокальный альбом в стиле поп» ( ÷ (Divide)) и «Лучшее соло-исполнение в стиле поп» (Shape Of You).

Посмертно «Грэмми» удостоился Леонард Коэн в номинации «Лучшая композиция в стиле рок» (You want it darker) иактриса Кэрри Фишер за «Лучший разговорный альбом».

Премию в номинации «Дебют года» получила 21-летняя канадская исполнительница Алессия Кара.