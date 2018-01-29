Аронян одержал третью победу на Tradewise Chess Festival
29 января 2018 - 12:05 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем на Гибралтаре международном шахматном турнире Tradewise Chess Festival армянский гроссмейстер Левон Аронян в шестом туре черными победил индийца Шардула Гагаре.
Представительница Армении Лилит Мкртчян белыми сыграла вничью с еще одним представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхом.
После шести туров Аронян с 4,5 очками занимает 18-е место. Мкртчян с 3,5 очками находится на 86-й позиции, сообщает пресс-служба НОКА.
В шахматном турнире Tradewise Chess Festival принимают участие 276 участников, состоится 10 туров.
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