Российские «Грады» и «Гвоздики» отработали уничтожение противника в горах Армении
29 января 2018 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Российские подразделения отрабатывают уничтожение противника в горах Армении в зимних условиях. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
Военнослужащие совершили марш бросок длинною в 100 километров на высокогорье, а также произвели залпы из артиллерийских орудий.
Среди военных как новобранцы, так и опытные артиллеристы. Цели поражают прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. На вооружении гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град» и минометы «Сани».
Главная задача военных учений - научиться подбирать тип боеприпасов и определять цели в сложных географических условиях и при резком изменении температуры воздуха.
В полевом выходе участвуют свыше двухсот военных и около ста единиц техники.
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