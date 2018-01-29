Российские «Грады» и «Гвоздики» отработали уничтожение противника в горах Армении

PanARMENIAN.Net - Российские подразделения отрабатывают уничтожение противника в горах Армении в зимних условиях. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Военнослужащие совершили марш бросок длинною в 100 километров на высокогорье, а также произвели залпы из артиллерийских орудий.

Среди военных как новобранцы, так и опытные артиллеристы. Цели поражают прямой наводкой и с закрытых огневых позиций. На вооружении гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град» и минометы «Сани».

Главная задача военных учений - научиться подбирать тип боеприпасов и определять цели в сложных географических условиях и при резком изменении температуры воздуха.

В полевом выходе участвуют свыше двухсот военных и около ста единиц техники.