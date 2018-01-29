На территории ЕАЭС «Смерть Сталина» показали только в Армении
29 января 2018 - 12:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Британскую комедию «Смерть Сталина» показывают в кинотеатрах Армении. Страна стала единственным членом ЕАЭС, на территории которого показ фильма не запретили.
Премьера комедии состоялась 25 января, фильм идет в кинотеатрах «Синема Стар» и «Кино Парк».
Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у британской комедии за 2 дня до премьеры фильма. Общественный совет российского Минкульта пришел к выводу, что фильм «не несет ни исторической, ни культурной ценности», зато в нем «оскверняется советская символика – гимн, ордена и медали». Комедию запретили также в Белоруссии, а в Казахстане и Киргизии «отказались от показа». В Казахстане фильм покажут только в рамках фестиваля Clique («Клик»).
Помимо стран ЕАЭС, показ картины запретили также на территории большинства стран СНГ. Так, в Азербайджане фильм не показывают, так как купить его можно было только у российского дистрибьютора, а в РФ фильм запрещен.
«Смерть Сталина» рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина. В фильме режиссера Армандо Ианнуччи снялись Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко и Майкл Пэйлин.
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