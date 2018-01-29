ВЦИОМ: Каждый 4-й россиянин хочет иметь Интернет на манер северокорейского
29 января 2018 - 13:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Государственная российская социологическая служба ВЦИОМ объявила, что провела исследование отношения россиян к развитию интернета в стране и в мире. По его данным, более трети (36%) россиян поддержали предложение Совбеза РФ о независимом интернете внутри стран-членов БРИКС, который был бы независим от США.
Лишь половина опрошенных ВЦИОМ россиян считает, что интернет надо развивать как «мировое пространство», - утверждает ВЦИОМ. За создание интернета в границах нескольких государств высказались 13% (взять в компанию к России опрошенные посчитали нужным Белоруссию, Казахстан и Китай). А около четверти (23%) опрошенных заявили, что предпочли бы иметь локальный интернет в пределах РФ, пишет «Настоящее время».
Интернет такого типа действует на территории Северной Кореи.
В КНДР имеется ограниченный доступ в Интернет для ряда организаций, получающих для этого официальное разрешение. На 2013 год количество IP-адресов, выходящих в сеть, оценивалось в 1200. Доступ имеют партийные деятели, МИД, иностранные представительства, некоторые научно-технические организации, субъекты внешнеэкономической деятельности, некоторые столичные университеты, служба безопасности.
Между тем, в Китае дейтвует проект «Золотой щит», так называемый «Великий китайский файрвол», который фильтрует содержимое интернета. Система блокирует соцсети Twitter, Facebook, Google+, Google Hangouts, Google Blogspot, WordPress.com, Line, KakaoTalk, TalkBox, некоторые страницы Tumblr, FC2, Soundcloud, Hootsuite, Adultfriendfinder, Ustream, Twitpic, поисковикиGoogle, DuckDuckGo, Baidu Japan, Baidu Brazil, Yahoo Hong Kong, Yahoo Taiwan, некоторые СМИ и информационные сайты.
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