Windows Phone окончательно похоронили
29 января 2018 - 13:31 AMT
PanARMENIAN.Net - Старший менеджер программы Windows Insider Брэндон Леблан заявил, что корпорация не планирует выпускать тестовые версии системы Windows 10 Mobile. Это означает, что ОС прекратит обновляться.
После выхода Windows 10 Creators Update разработчики заявили о прекращении выпуска новых устройств на Windows 10 из-за низкой доли на рынке и слабой поддержки со стороны независимых разработчиков. При этом тестовые сборки системы продолжали выходить — последняя версия системы версии 1709 вышла 5 января 2018 года.
Поддержка последней версии Windows 10 Mobile закончится 10 декабря 2019 года. Соответственно, разработчики еще будут выпускать патчи с исправлениями багов и уязвимостей. Однако сама система прекратит развиваться, пишет Lenta.ru со ссылкой на SlashGear.
В мае 2016 Microsoft объявила о намерении уволить больше 1,8 тысячи сотрудников мобильного подразделения. Вместе с этим корпорация отказалась от выпуска смартфонов Lumia и решила сконцентрироваться на новой продуктовой линейке под брендом Surface.
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