RTL France: Во Франции заинтересовались преимуществами армянской кухни для здоровья

PanARMENIAN.Net - Известный французский врач Фредерик Сальдманн после выхода книги «Кухня Армении» Ричарда Зарзаваджяна, которую он нашел замечательной, обратил свое внимание на армянскую кухню и ее пользу для здоровья, пишет служба Французского радио.

Сальдманн - французский кардиолог и врач профилактической медицины, автор книги «Здоровье до 120 лет без лекарств и врачей».

«Большая проблема, с которой мы сталкиваемся в еде, состоит в том, что мы, как правило, все время едим одно и то же»,- объяснил Сальдманн.

По его словам, для того, чтобы сохранить здоровье, необходимо начать есть овощи, а разнообразие овощей в пище снижает риск употребления слишком большого количества пестицидов.

«В книге об армянской кухне, в которую входят простые рецепты, мы понимаем, что из овощей можно приготовить настоящие блюда. Дума, мы должны вновь открыть для себя эти домашние рецепты, так как в них ключ к здоровью»,- отметил Сальдманн.