В России нашли изумруд весом 1,6 кг
29 января 2018 - 14:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Изумруд весом 1,6 килограмма добыли на Малышевском руднике на Урале. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.
По оценкам специалистов, подобные находки совершаются раз в десятилетие. Уникальный кристалл был найден в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир и заместитель главного геолога, пишет РИА Новости.
Отмечается, что кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, сохранив его в первозданном виде. Полупрозрачный светло-зеленый камень уже оценили сотрудники Гохрана России: по качеству он относится ко второму сорту, цветность вторая. По предварительной оценке, стоимость минерала превышает 4 млн рублей. Имя новому крупному изумруду пока не дали.
Месторождение в поселке Малышева является самым крупным месторождением изумрудов в Европе и единственным в России. В год предприятие перерабатывает 93,7 тысячи тонн породы. Ежедневно добывается до полутора килограммов изумрудов, 30 килограммов бериллов, 100 граммов александритов.
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