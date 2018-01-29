В России нашли изумруд весом 1,6 кг

PanARMENIAN.Net - Изумруд весом 1,6 килограмма добыли на Малышевском руднике на Урале. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

По оценкам специалистов, подобные находки совершаются раз в десятилетие. Уникальный кристалл был найден в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир и заместитель главного геолога, пишет РИА Новости.

Отмечается, что кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, сохранив его в первозданном виде. Полупрозрачный светло-зеленый камень уже оценили сотрудники Гохрана России: по качеству он относится ко второму сорту, цветность вторая. По предварительной оценке, стоимость минерала превышает 4 млн рублей. Имя новому крупному изумруду пока не дали.

Месторождение в поселке Малышева является самым крупным месторождением изумрудов в Европе и единственным в России. В год предприятие перерабатывает 93,7 тысячи тонн породы. Ежедневно добывается до полутора килограммов изумрудов, 30 килограммов бериллов, 100 граммов александритов.