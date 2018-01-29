Месси: У меня нет никаких отношений с Роналду

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал об отношениях с форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

«Дружба — это то, что строится годами. У меня нет никаких отношений с Роналду. Мы видимся лишь на церемониях награждения. Тогда и беседуем друг с другом. Все в порядке, но наши пути не часто пересекаются», — заявил Месси, пишет Lenta.ru со ссылкой на Tribal Football.

22 января Роналду назвал коллегу из «Барселоны» плохим игроком. Перед одним из матчей испанского чемпионата мальчик, сопровождавший футболиста на поле, сказал португальцу: «Для меня ты лучший в мире, а Месси…». Нападающий сам решил закончить фразу, добавив: «А Месси — плохой футболист».

С 2008 года только Роналду и Месси завоевывали награду лучшему футболисту планеты — «Золотой мяч». У обоих игроков по пять призов. В текущем сезоне у 30-летнего аргентинца 29 голов в 33 матчах за «Барселону» во всех турнирах, 32-летний португалец забил 20 мячей в 26 играх.