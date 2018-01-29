// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

МИД Армении: Сегодня рассматривается пакетное решение карабахского конфликта

МИД Армении: Сегодня рассматривается пакетное решение карабахского конфликта
29 января 2018 - 18:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Разговоры о том, как должен быть урегулирован карабахский конфликт – поэтапно или на основании пакетного решения, возможно, могли бы быть уместными лет 20 назад, сегодня же рассматривается пакетное решение. Об этом заявил 29 января на пресс-конференции глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ многократно заявляли, что карабахская проблема должна быть урегулирована на основании элементов, представленных сторонам в качестве единого целого – единого пакета. Попытки отделить один из элементов сделают урегулирование проблемы невозможным», – подчеркнул министр.

Как указал Налбандян, пакетное решение предложено сопредседателями МГ ОБСЕ, о чем многократно заявлялось и на уровне президентов, пишет Panorama.am.

Как указал глава армянского внешнеполитического ведомства, Азербайджан в вопросе карабахского урегулирования демонстрирует особую логику, которая не соответствует позициям не только армянской стороны, но и международных структур.

Что касается так называемого «черного списка» азербайджанского МИД, Налбандян напомнил свои слова после известного инцидента с российско-израильским блогером Александром Лапшиным о том, что после этого поток посетителей Арцаха увеличится, что и произошло.

За последнее десятилетие Азербайджан объявил персонами нон-грата сотни лиц и запретила им въезд в страну. В так называемый «черный список» азербайджанского МИД включены многие иностранные парламентарии, журналисты из крупных мировых СМИ, всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье и даже два астронавта NASA. Все они были объявлены персонами нон-грата за посещение Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Ссылки по теме:
Panorama.am: Փուլային կարգավորման հարցադրում կարող էր լինել միգուցե սրանից 20 տարի առաջ. ԱԳ նախարար
 Самое значимое
В Брюсселе приняли итоговую декларацию Восточного партнерстваВ Брюсселе приняли итоговую декларацию Восточного партнерства
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях
Дания облегчает визовый режим для некоторых категорий граждан АрменииДания облегчает визовый режим для некоторых категорий граждан Армении
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Арцрун Ованнисян: Сбивать «Искандеры» невозможно никаким азербайджанским противоракетным оружиемАрцрун Ованнисян: Сбивать «Искандеры» невозможно никаким азербайджанским противоракетным оружием
Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Парламент Армении одобрил программу правительстваПарламент Армении одобрил программу правительства
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Partner news
 Статьи
Тетрис, нефть и Кембридж

Чем известен наиболее вероятный 4-й президент Армении

 Самое читаемое в разделе
Министр финансов РА: Новые антироссийские санкции не отразятся на экономике Армении
Налбандян: Договоренностей о встрече Саргсян-Алиев нет
Президент Армении отправится в Грузию с двухдневным рабочим визитом
Председатель парламента Армении: Народ Карабаха сам распоряжается своей судьбой
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Сюжет
 Последние новости
МИД Армении: Было бы не лишним дать Алиеву возможность приехать в Ереван «Думаю, не будет лишним предоставить возможность руководителю Азербайджана принять участие в мероприятиях по случаю 2800-летия Еревана, чтобы он на месте непосредственно ознакомился с историей»,
В Британии умерла бабушка более 150 внуков, правнуков и праправнуков Маргарет Ховарт ушла из жизни в возрасте 98 лет в больнице в окружении девяти оставшихся в живых детей, возраст которых ранжируется от 50 до 70 лет
Биткоин уступил звание лучшей криптовалюты Ethereum, который называют основным конкурентом биткоина, получил оценку B, биткоин — С+
Шер вошла в список самых богатых музыкантов всех времен Помимо Шер, в рейтинг вошли Пол Маккартни, Глория Эстефан, Боно, Мадонна, Мэрайя Кэри, Долли Партон, Тоби Кит, Бейонсе