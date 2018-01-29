МИД Армении: Сегодня рассматривается пакетное решение карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Разговоры о том, как должен быть урегулирован карабахский конфликт – поэтапно или на основании пакетного решения, возможно, могли бы быть уместными лет 20 назад, сегодня же рассматривается пакетное решение. Об этом заявил 29 января на пресс-конференции глава МИД Армении Эдвард Налбандян.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ многократно заявляли, что карабахская проблема должна быть урегулирована на основании элементов, представленных сторонам в качестве единого целого – единого пакета. Попытки отделить один из элементов сделают урегулирование проблемы невозможным», – подчеркнул министр.

Как указал Налбандян, пакетное решение предложено сопредседателями МГ ОБСЕ, о чем многократно заявлялось и на уровне президентов, пишет Panorama.am.

Как указал глава армянского внешнеполитического ведомства, Азербайджан в вопросе карабахского урегулирования демонстрирует особую логику, которая не соответствует позициям не только армянской стороны, но и международных структур.

Что касается так называемого «черного списка» азербайджанского МИД, Налбандян напомнил свои слова после известного инцидента с российско-израильским блогером Александром Лапшиным о том, что после этого поток посетителей Арцаха увеличится, что и произошло.

За последнее десятилетие Азербайджан объявил персонами нон-грата сотни лиц и запретила им въезд в страну. В так называемый «черный список» азербайджанского МИД включены многие иностранные парламентарии, журналисты из крупных мировых СМИ, всемирно известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье и даже два астронавта NASA. Все они были объявлены персонами нон-грата за посещение Нагорно-Карабахской Республики (НКР).