Азербайджан внес шведского депутата в «черный список» за визит в Карабах

PanARMENIAN.Net - Визит депутата Европарламента от Швеции Ларса Адактуссона в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) накануне дня памяти жертв Холокоста стало причиной того, что Азербайджан внес его в «черный список». Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, визит шведского депутата «был организован и профинансирован руководством действующего в Брюсселе армянского лобби», пишет Haqqin.az.

«Имя указанного дипломата будет включено в список нежелательных лиц», - отметил представитель МИД Азербайджана.

26 января председатель НС Арцаха Ашот Гулян принял прибывшую накануне в Степанакерт делегацию, возглавляемую депутатом Европарламента, членом комиссии по внешним отношениям Ларсом Адактуссоном.На встрече парламентарии Арцаха обменялись мнениями с гостями относительно возможных путей решения азербайджано-карабахского конфликта, безопасности, 30-й годовщины Арцахской освободительной борьбы, местного самоуправления в Арцахе и других внутриполитических вопросов.