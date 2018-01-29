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Азербайджан внес шведского депутата в «черный список» за визит в Карабах

Азербайджан внес шведского депутата в «черный список» за визит в Карабах
29 января 2018 - 16:54 AMT

PanARMENIAN.Net - Визит депутата Европарламента от Швеции Ларса Адактуссона в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) накануне дня памяти жертв Холокоста стало причиной того, что Азербайджан внес его в «черный список». Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, визит шведского депутата «был организован и профинансирован руководством действующего в Брюсселе армянского лобби», пишет Haqqin.az.

«Имя указанного дипломата будет включено в список нежелательных лиц», - отметил представитель МИД Азербайджана.

26 января председатель НС Арцаха Ашот Гулян принял прибывшую накануне в Степанакерт делегацию, возглавляемую депутатом Европарламента, членом комиссии по внешним отношениям Ларсом Адактуссоном.На встрече парламентарии Арцаха обменялись мнениями с гостями относительно возможных путей решения азербайджано-карабахского конфликта, безопасности, 30-й годовщины Арцахской освободительной борьбы, местного самоуправления в Арцахе и других внутриполитических вопросов.

Ссылки по теме:
Haqqin.az: Шведский депутат попал в «черный список» Азербайджана
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