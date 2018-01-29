Горан Брегович даст концерт в Ереване

PanARMENIAN.Net - Широко известный в странах восточной Европы музыкант и композитор Горан Брегович выступит с концертом в Армении.

Концерт знаменитого артиста состоится 16 апреля в ереванском Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна.

Билеты на концерт уже в продаже.

Впервые Брегович выступил в Армении в 2010 году с программой «Алкоголь» в рамках музыкального фестиваля «Ереванские перспективы». В 2012 году он дал концерт в Ереване вместе со своим «Свадебно-похоронным оркестром».

Брегович -музыкант и композитор, широко известный в странах восточной Европы по рок-группе Bijelo Dugme, а также во всем мире как автор музыки к фильмам, среди которых несколько фильмов Эмира Кустурицы.Считает себя югославом, аргументируя это тем, что его отец хорватского происхождения (католик), мать — сербского (православная), а жена — боснийка (мусульманка).