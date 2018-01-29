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Шер вошла в список самых богатых музыкантов всех времен

Шер вошла в список самых богатых музыкантов всех времен
29 января 2018 - 18:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Всемирно известная певица и актриса армянского происхождения Шер (Шерилин Саркисян) вошла в список 15 самых богатых музыкантов всех времен по версии издания «Вести-Экономика».

Состояние певицы оценивается в $350 млн.

«Является одной из немногих артисток, получивших одновременно премии «Оскар», «Грэмми», «Эмми» и 3 «Золотых глобуса» за работу в кино-, музыкальной и телевизионной индустриях, а также единственной исполнительницей в истории, чьи песни занимали первое место в хит-парадах США на протяжении пяти десятилетий»,- отмечает издание.

За свою карьеру, которая продолжается вот уже почти 50 лет, Шер стала одной из исполнительниц с наибольшим числом проданных записей в истории музыкальной индустрии.

Помимо Шер, в рейтинг вошли Пол Маккартни, Глория Эстефан, Боно, Мадонна, Мэрайя Кэри, Долли Партон, Тоби Кит, Бейонсе, Селин Дион, Тейлор Свифт, Барбра Стрейзанд, Брюс Спрингстин, Леди Гага и Дайана Росс.

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